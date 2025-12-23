Самолёт из Волгограда в Новосибирск вылетел с 10-часовой задержкой





В Волгограде 23 декабря на фоне опасности атаки БПЛА произошёл сбой в работе аэропорта. С 10-часовой задержкой воздушную гавань покинул самолёт компании S7 Airlines.

Рейс по авиамаршруту «Волгоград — Новосибирск» должен был вылететь из аэропорта ещё накануне, однако из-за приближающихся беспилотников время отправления было отложено с 22:00 на 08:00 23 декабря.

На текущий момент самолёт уже покинул Волгоград и направляется к месту приземления.

Отметим, ранее редакция сообщала о введении на территории Волгоградской области режима опасности атаки БПЛА, а также последующем запрете Росавиации на приём и отправление самолётов.