Волгоградцев предупредили о ветре, гололёде и барических качелях





В Волгоградской области на фоне резкого похолодания прогнозируются опасные погодные явления. Гидрометцентр ввёл на территории региона жёлтый уровень погодной опасности из-за гололёда и сильного ветра.

Приближающийся арктический фронт в ближайшие часы принесёт усиление ветра до 15-20 м/с. Как ожидается, порывы будут испытывать на прочность жителей и гостей области как минимум до 18:00 23 декабря.

Сразу на три дня для региона выпущено предупреждение о сильном гололёде. Опасность изморозивых явлений сохранится вплоть до 17:00 25 декабря.

Однако и на этом капризы погоды не закончатся. По прогнозу метеорологов портала RP5 в течение ближайшей недели арктический фронт с ветерком прокатит волгоградцев на барических качелях.

Ожидается, что с вечера 23 декабря атмосферное давление начнёт резко увеличиваться с отметки в 754 мм рт. ст. и уже 24 декабря войдёт в «красную» зону. Утром ожидается 758 мм рт. ст., а ближе к ночи 761 мм рт. ст. Рост продолжится вплоть до полудня 25 декабря, когда атмосферное давление достигнет 763 мм рт. ст.

В течение следующих суток давление резко упадёт до умеренных значений — 750 мм рт. ст., однако оно продолжит падение. К вечеру 26 декабря давление опустится до низкого значения 742 мм рт. ст. На этом уровне показатель задержится ещё на сутки, а 29 декабря достигнет нижнего на этой неделе пика в 739 мм рт. ст.

Отметим, по прогнозу Волгоградского ЦГМС 24 декабря в Волгоградской области температура воздуха может резко опуститься с нулевых отметок до -9…-14ºC. В отдельных районах возможны кратковременные морозы до - 21 ºC. Днём будет от -1 ºC до -18ºC. Самым холодным на этой неделе днём может стать 25 декабря. Тогда в отдельных районах прогнозируются ночные морозы до -22 ºC. С 26 декабря должны начаться снегопады. Возможны снежные заносы.