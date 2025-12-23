Происшествия

Волгоградцам напомнили о прямой связи с чиновниками в соцсетях

23.12.2025
Жителям Волгоградской области напомнили о возможности общения напрямую с представителями органов власти. Для этого в социальных сетях созданы официальные сообщества ведомств и государственных учреждений – на сегодня активно развиваются уже более 5600 сообществ.

– В этих сообществах публикуются новости, официальные заявления, анонсы городских и районных событий. Подписчики могут задать вопрос напрямую представителям администрации, руководству школ или вузов, молодежных центров и других организаций, – напоминает директор Центра управления регионом Волгоградской области Олег Егорушин. 

Отметим, что сеть госпабликов создана при поддержке ЦУР Волгоградской области. Одной из самых популярных является страница администрации Волгограда в ВКонтакте – не нее подписаны более 18 000 человек.  

О проблемах жители Волгоградской области могут сообщать не только через официальные аккаунты органов власти, но и через другие крупные городские паблики. 

– Как это работает? Вы пишите комментарий, обращение автоматически фиксируется системой «Инцидент Менеджмент» и передаётся в Центр управления регионом, откуда направляется в ответственное ведомство для решения. Оперативно, удобно и без бюрократических проволочек, – поясняют специалисты. 

Лента новостей

12:13
Волгоградцев предупредили о ветре, гололёде и барических качеляхСмотреть фотографии
12:02
Два очага лейкоза у КРС выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
ЦБ: задержка авиарейсов повлияла на инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:26
Волгоградцам напомнили о затяжных новогодних праздникахСмотреть фотографии
11:25
Бочаров поздравил с юбилеем заслуженного конструктора Виктора ШурыгинаСмотреть фотографии
11:06
Электричку Волгоград-Волжский вычеркнут из расписания на 12 днейСмотреть фотографии
11:02
Волгоградская компания построит новый водовод под ВДСКСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде скончался упавший с пятого этажа работник капремонтаСмотреть фотографии
10:22
Волгоградцам напомнили о прямой связи с чиновниками в соцсетяхСмотреть фотографии
10:00
«Нашли случайно»: под Волгоградом похоронят замерзшего в снежный буран чабанаСмотреть фотографии
09:52
В Михайловке восстановили водоснабжение после аварии на насосной станцииСмотреть фотографии
09:35
Исследование: волгоградцы поменяли бы корпоратив на выходнойСмотреть фотографии
09:17
Новым руководителем облкомцифры назначена Антонина НекинаСмотреть фотографии
09:13
Самолёт из Волгограда в Новосибирск вылетел с 10-часовой задержкойСмотреть фотографии
08:45
В Госдуме объяснили, как повысятся пенсии волгоградцев в 2026 годуСмотреть фотографии
08:36
«Ради таких, как ты, мы и воюем»: бойца СВО до слёз растрогало письмо волгоградского школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
Гандболисты «Каустика» в гостях уступили клубу «СГАУ-Саратов»Смотреть фотографии
08:14
Прожиточный минимум для волгоградских пенсионеров с 1 января превысит 14 тысячСмотреть фотографии
07:37
Минобороны: над регионами России за ночь сбиты 29 БПЛАСмотреть фотографии
07:12
В Волгограде засняли таран рейсовым автобусом легкового автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
06:49
Волгоградец изобрел новый препарат от диабета для 2 млн россиянСмотреть фотографии
06:36
В Волгограде и области отменена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:12
В Волгограде аэропорт возобновил работу после пятичасового перерываСмотреть фотографии
05:48
В Волгоградской области резко похолодает до -16Смотреть фотографии
21:30
Камышане простятся с двумя погибшими бойцами СВОСмотреть фотографии
21:01
Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» дважды проиграли в ПензеСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде отметили наградами лучших работников теплового хозяйстваСмотреть фотографии
20:44
Волжанин похитил у участника СВО 2 млн рублей с его картыСмотреть фотографии
20:42
В Волгограде после смертельного ДТП с трамваем запустили движениеСмотреть фотографии
20:13
В Волгограде пока не отменили встречу Нового года в ЦПКиОСмотреть фотографии
 