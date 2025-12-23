Волгоградцам напомнили о прямой связи с чиновниками в соцсетях





Жителям Волгоградской области напомнили о возможности общения напрямую с представителями органов власти. Для этого в социальных сетях созданы официальные сообщества ведомств и государственных учреждений – на сегодня активно развиваются уже более 5600 сообществ.

– В этих сообществах публикуются новости, официальные заявления, анонсы городских и районных событий. Подписчики могут задать вопрос напрямую представителям администрации, руководству школ или вузов, молодежных центров и других организаций, – напоминает директор Центра управления регионом Волгоградской области Олег Егорушин.

Отметим, что сеть госпабликов создана при поддержке ЦУР Волгоградской области. Одной из самых популярных является страница администрации Волгограда в ВКонтакте – не нее подписаны более 18 000 человек.

О проблемах жители Волгоградской области могут сообщать не только через официальные аккаунты органов власти, но и через другие крупные городские паблики.

– Как это работает? Вы пишите комментарий, обращение автоматически фиксируется системой «Инцидент Менеджмент» и передаётся в Центр управления регионом, откуда направляется в ответственное ведомство для решения. Оперативно, удобно и без бюрократических проволочек, – поясняют специалисты.