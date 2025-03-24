Пойму под Волгоградом заволокло дымом из-за горящего камыша

В Волго-Ахтубинской пойме тушат пожар, который вспыхнул в камышовых зарослях. Как сообщает ИА «Высота 102», черный дым был виден со стороны Волгограда и Волжского.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что загорелся камыш в районе хутора Лебяжья Поляна. Ландшафтный пожар тушат подразделения ОП ПЧ-94.
Это не первый пожар под Волгоградом сегодня, 24 марта. Около хутора Бурковский вдоль дороги Средняя Ахтуба-Краснослободск до 17-00 ч. проводился контролируемый отжиг растительности.
Фото Жесть Волжского t.me