В Волгограде неисправная «Лада» устроила «фаер-шоу» на ул. Быкова





Ночь с 22 на 23 марта выдалась беспокойной для многих автолюбителей на территории Тракторозаводского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь в жилом массиве на ул. Быкова вспыхнул пожар на импровизированной парковке для легковых автомобилей. В результате ликвидировать пламя пришлось специалистам. Первые минуты возгорания очевидцы запечатлели на видео.







- В 01:55 поступило сообщение о пожаре на одной из городских улиц. Горел по всей площади автомобиль LADA Largus. Пожарные расчеты 1-й пожарно-спасательной части локализовали горение в 02:10. Погибших и пострадавших нет, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, расчёты прибыли на место происшествия вовремя. Иначе однозначно пострадали бы и другие машины, стоящие в непосредственной близости от горящего авто.

Отметим, причиной пожара могла послужить неисправность системы механизмов и узлов транспортного средства.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me