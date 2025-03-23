Происшествия

Минобороны: в Волгоградской области отразили налёт трёх БПЛА

Происшествия 23.03.2025 07:22
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23.03.2025 07:22


В ночь с 22 на 23 марта Волгоградская область вновь подверглась удару беспилотников. Как сообщает ИА «Высота 102», атака была отражена дежурными средствами ПВО. На этот раз вооружённые силы Украины направили на регион три БПЛА.

По данным Минобороны, в целом же регионы России атаковали 59 украинских беспилотников: 29 ударных были сбиты в Ростовской области, 20 — в Астраханской области, три — в Воронежской области, два — над Крымом, по одному — над Курской и Саратовской областями.

Как ранее сообщала редакция, из-за налёта БПЛА на южные регионы России федеральное агентство было вынуждено ввести в аэропортах Волгограда и Саратова временные ограничения на приём и отправку самолётов.

Отметим, Волгоградская область подвергается удару беспилотников второй день подряд. Накануне, 22 марта, средства ПВО ликвидировали над регионом сразу 4 БПЛА. Неделю назад, 15 марта, область подверглась атаке 64 устройств самолётного типа.

Коллаж: Павел Мирошкин

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