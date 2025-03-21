В Городищенском районе Волгоградской области в коррупционном сговоре ради уменьшения показаний по свету подозревают старшего мастера АО «Волгоградские электрические сети» и дачника, передает V102.RU со ссылкой на официального представителя СУ СКР по региону Наталию Рудник.

По данным следствия, владелец дачного участка и старший мастер ресурсоснабжающей организации, в обязанности которого входило выявления фактов безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии, вступили в преступный сговор в конце 2022 года.

Дачник должен был повредить на своем участке прибор учета, чтобы платить за свет без него. Сотрудник электросетей пообещал, что закроет на это глаза, не будет фиксировать данный факт и составлять акт о нарушении. За это владелец участка передал ему денежное вознаграждение, размер которого не уточняется.

Владельцу дачного участка инкриминируют ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за незаконное бездействие), а должностному лицу - ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие). Проводится комплекс следственных действий.