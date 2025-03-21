Турпоезд из Волгограда на Эльтон отправится 29 марта

Расследования 21.03.2025 08:42
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21.03.2025 08:42
С 29 по 30 марта состоится туристическая поездка по маршруту Волгоград – Эльтон. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, туристам предоставят современный рельсовый автобус РА2. Время в пути составит чуть больше 4 часов в одну сторону.
Со станции Волгоград-1 пригородный поезд отправится 29 марта в 7:30 ч. и прибудет на станцию Эльтон в 12:01 ч. Обратный рейс со станции Эльтон назначен на 30 марта в 16:45, прибытие в Волгоград – в 21:22. В пути следования предусмотрена остановка на станции Волжский.
Туристы смогут остановиться на ночь в санатории, также запланирована экскурсия по берегу озера.
Фото Приволжской железной дороги
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