



Сегодня, 20 марта, в Волгограде произошло обрушение композиции, установленной на одной из колонн у планетария на улице имени Гагарина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, с правой колонны с надписью «Луна» упал проржавевший металлический глобус прямо на автомобиль, припаркованный на пешеходной дорожке у забора.









Конструкция раскололась на три части. По предварительным данным, кроме автомобиля пострадавших в этом происшествии нет. В настоящее время территория огорожена. Расколотое «тело» отнесли в сторону и накрыли белым материалом.





Отметим, что железные глобусы установлены по обе стороны от центрального входа на территорию волгоградского планетария. Колонна с левой стороны с надписью «Марс», на которой еще стоит аналогичная композиция из металла, также огорожена в целях безопасности.





Известно, что глобусы были установлены в 1954 году и с тех пор ни разу не ремонтировались.

В Волгоградском планетарии сообщили, что техническая комиссия учреждения выясняет причины произошедшего.

- По результатам обследования объекта, с привлечением экспертов будет принято решение по восстановлению и приведению в порядок архитектурной композиции, - рассказали в учреждении.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»