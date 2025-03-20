Экономика

Поворот на доход: эксперт рассказал, как зафиксировать высокие процентные ставки

Экономика 20.03.2025 12:10
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20.03.2025 12:10


Ключевая ставка в России скорее всего достигла пика, на этом фоне уже снижаются ставки по вкладам. Эксперт финансового сектора рассказал ИА «Высота 102», какие инструменты позволят сейчас зафиксировать повышенную доходность на несколько лет вперед и какие перспективы у фондового рынка.

Корпоративное и потребительское кредитование в России перешло к охлаждению, есть признаки замедления инфляции. Поэтому многие эксперты полагают, что ключевая ставка ЦБ достигла максимума. Нельзя исключать разворот в денежно-кредитной политике, за которым последует постепенное снижение ключевой во втором полугодии текущего года.

В банках же начали заранее готовиться к этой ситуации — ставки по вкладам пошли вниз. В первую очередь — по долгосрочным депозитам. А это значит, что самое время фиксировать надолго высокие ставки в инвестиционных инструментах, где это пока еще возможно.

— Начинается переток средств со вкладов и из фондов ликвидности в облигации и акции. Облигации надежных эмитентов дают инвесторам возможность фиксировать привлекательную доходность на несколько лет с низким риском. Акции позволяют рассчитывать на десятки процентов роста в случае снижения ключевой ставки и улучшения геополитического фона, — поясняет директор региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергей Данилов.

Удачный момент

Среди корпоративных облигаций сегодня доступны бумаги с доходностью до 30% годовых, фиксированным купоном и, что важно, адекватным кредитным качеством компаний-эмитентов. Это обеспечивает высокий уровень надежности вложений.

Доходность по облигациям складывается из двух компонентов. Во-первых, это купонные выплаты, которые поступают на счет инвестора раз в месяц, квартал или полгода. Второй компонент – изменение стоимости самой облигации.

— Сейчас еще сохраняется удачный момент, чтобы начать пополнять инвестпортфель облигациями с фиксированным купоном, причем окно возможностей ограничено — когда ключевая ставка отправится вниз, шанса зафиксировать текущую доходность уже не будет, — говорит Данилов.

Актуальными для инвесторов являются и такие ценные бумаги, которые позволяют улучшить валютную диверсификацию сбережений. Это так называемые замещающие облигации – ценные бумаги российских компаний, выпущенные взамен еврооблигаций, и юаневые бонды отечественных эмитентов.

Объем инвестиций физлиц в облигации на Мосбирже в феврале достиг рекордных 224,7 млрд рублей, из них в корпоративные бумаги было вложено 166,7 млрд.

Покупка на вырост

Впрочем, ловить момент сегодня разумно не только в доходных облигациях. После невыразительной динамики 2024 года российский рынок акций пошел в рост, с начала 2025-го индекс Мосбиржи прибавил больше 10%.

При этом основной потенциал повышения – впереди, уверены эксперты. Фундаментальную поддержку акции могут получить от снижения ставок в экономике.

— По статистике существенный рост на рынке акций начинается за полгода до первого снижения ключевой ставки. Акции в долгосрочной перспективе — лучшая защита от инфляции. И сейчас вполне целесообразно увеличивать их долю в портфеле, — отмечают в БКС.

Важным фактором остается геополитика. Восстановление диалога России и США на высшем уровне уже начало сокращать геополитический дисконт, который был «зашит» в котировки фондового рынка с 2022 года. Перспектива урегулирования конфликта на Украине и демонтажа санкций крайне позитивна для отечественных компаний и их акций. Отдельные бумаги могут до конца года вырасти на 30–50%.

— Также инвесторов привлекают ожидания щедрых дивидендов. В 2025 году дивидендная доходность акций, которые входят в индекс Мосбиржи, остается среди самых высоких в мире — 8,5%, а суммарно компании могут распределить среди своих акционеров около 4 трлн рублей, — отмечает эксперт.

Дальше — больше

С начала года на рынок ценных бумаг вышло более миллиона человек, а общее число инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже составляет порядка 36 млн.

— Фондовый рынок хорош тем, что каждый может найти на нем оптимальную комбинацию инструментов под собственные цели, возможности, сроки инвестиций. Здесь можно максимизировать отдачу от вложений, используя, к примеру, налоговые вычеты по индивидуальному инвестиционному счету, тогда как с дохода по вкладам в некоторых случаях, наоборот, приходится платить налог, — говорит Сергей Данилов.

При этом, возможности зарабатывать на ценных бумагах доступны не только умудренным опытом инвесторам, но и новичкам. Те, кто делает первые шаги на бирже, нередко выбирают готовые продукты и решения, например, паевые фонды или услуги автоследования. А оптимальную комбинацию финансовых решений помогают подобрать опытные финансовые советники.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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