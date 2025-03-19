В поселке под Волгоградом укрепят 1,1 км берега Ахтубы

В поселке Металлург Волжского Волгоградской области приведут в порядок участок берегоукрепления. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, до конца года специалистам предстоит восстановить 1,1 км конструкций на реке Ахтубе, которые защищают от паводка и служат для отвода дождевых вод. В поселке Металлург проживают более трех тысяч человек, здесь расположены более 1100 домов, а также межпоселковые дороги, линии электропередачи и связи.
Строители восстановят железобетонные конструкции, системы отвода тало-дождевых вод, откосов, а также щебеночного покрытие дорожного проезда, парапетов и бордюров.
За последние 11 лет благодаря федеральной поддержке в Волгоградской области построены участки берегоукрепления в Центральном и Ворошиловском районах Волгограда общей протяженностью почти пять километров, возведены укрепительные сооружения в Николаевске, Светлоярском, Калачевском и Чернышковском районах. Планируется провести работы по берегоукреплению на юге Волгограда, в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.
Фото: Облкомприроды