Расследования

Подростка, пропавшего в Калмыкии после гибели друга, ищут в Волгограде

Расследования 19.03.2025 12:53
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19.03.2025 12:53

 


В Волгоградской области может находиться 14-летний Богдан Дегтяренко, который, по данным СУ СК России по республике Калмыкия, три дня назад пропал в селе Садовое Сарпинского района. По информации родственников пропавшего мальчика, накануне исчезновения он пережил череду трагических событий, став свидетелем травли своего друга, а затем и суицида последнего. 

По данным СУ СКР Калмыкии, при себе у ребенка нет ни документов, ни телефона. Где он может находиться, нет никаких догадок – все первостепенные версии уже проверены. 

Розыск подростка организован Малодербетовским межрайонным следственным отделом следственного управления.   

– Установлено, что 16 марта текущего года в утреннее время Дегтяренко Б.Г. вышел из дома, расположенного по улице Деликова в селе Садовое Сарпинского района в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено, – сообщают следователи Калмыкии и просят всех, кому может быть что-либо известно о месте нахождения мальчика, обращаться по телефонам следственного отдела. 

По рассказам родных Богдана, совсем недавно он стал свидетелем  травли своего друга. Унижения подростка сверстники записали на видео и распространили в Сети. После этого мальчик был найден мертвым. Близки пропавшего затем юного жителя села Садовое полагают, что его исчезновение связано с этим фактом. 

Приметы Богдана: 

  • славянская внешность, 
  • на вид 14–15 лет, 
  • рост 155-160 см, 
  • худощавое телосложение, 
  • карие глаза, 
  • русые волосы, длинная челка. 

Был одет: 

  • зеленая велюровая кофта на молнии, 
  • широкие черные джинсы, 
  • серые кроссовки с черными шнурками и полосками по бокам.

Сообщать информацию о пропавшем в Калмыкии мальчике местных жителей, а также жителей Волгоградской области  просят по телефонам: 8-905-400-5566 и 8-922-722-9615 (отдел СУ СКР). А также в полицию: 8 (84741) 2-35-46, 8-999-259-5180.<

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