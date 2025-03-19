Подростка, пропавшего в Калмыкии после гибели друга, ищут в Волгограде





В Волгоградской области может находиться 14-летний Богдан Дегтяренко, который, по данным СУ СК России по республике Калмыкия, три дня назад пропал в селе Садовое Сарпинского района. По информации родственников пропавшего мальчика, накануне исчезновения он пережил череду трагических событий, став свидетелем травли своего друга, а затем и суицида последнего.

По данным СУ СКР Калмыкии, при себе у ребенка нет ни документов, ни телефона. Где он может находиться, нет никаких догадок – все первостепенные версии уже проверены.

Розыск подростка организован Малодербетовским межрайонным следственным отделом следственного управления.

– Установлено, что 16 марта текущего года в утреннее время Дегтяренко Б.Г. вышел из дома, расположенного по улице Деликова в селе Садовое Сарпинского района в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено, – сообщают следователи Калмыкии и просят всех, кому может быть что-либо известно о месте нахождения мальчика, обращаться по телефонам следственного отдела.

По рассказам родных Богдана, совсем недавно он стал свидетелем травли своего друга. Унижения подростка сверстники записали на видео и распространили в Сети. После этого мальчик был найден мертвым. Близки пропавшего затем юного жителя села Садовое полагают, что его исчезновение связано с этим фактом.

Приметы Богдана:

славянская внешность,

на вид 14–15 лет,

рост 155-160 см,

худощавое телосложение,

карие глаза,

русые волосы, длинная челка.

Был одет:

зеленая велюровая кофта на молнии,

широкие черные джинсы,

серые кроссовки с черными шнурками и полосками по бокам.

Сообщать информацию о пропавшем в Калмыкии мальчике местных жителей, а также жителей Волгоградской области просят по телефонам: 8-905-400-5566 и 8-922-722-9615 (отдел СУ СКР). А также в полицию: 8 (84741) 2-35-46, 8-999-259-5180.<