Федеральные новости

Школьников предлагают обучать основам военной подготовки с 12 лет

Федеральные новости 17.03.2025 19:39
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17.03.2025 19:39


Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкиий считает правильным обучение  основам начальной военной подготовки (НВП) с 5 классов. По мнению депутата ГД, которое приводит «Парламентская газета», НВП должна стать обязательным, а не факультативным предметом.

– Начальная военная подготовка, вопреки расхожему мнению, не ограничивается метанием гранат, сборкой-разборкой автомата и стрельбой по мишеням. Это еще и те знания и навыки, которые могут пригодиться ребенку в самой его обычной, повседневной жизни, – цитирует издание Волоацкого. –  Если у нас будет налажена качественная программа НВП, ребенок по крайней мере будет знать, как остановить кровь, как оказать другую неотложную помощь, как вообще вести себя в экстренной ситуации и так далее. Ну и, конечно же, нельзя забывать о глобальных угрозах. Даже несмотря на радикальные изменения на мировой политической арене, наши недруги – прежде всего Европа – так просто не успокоятся. Процесс окончательного решения вопроса растянется на долгие годы, в течение которых угроза со стороны стран ЕС никуда не денется. Поэтому, безусловно, нужно учить детей, как себя вести, какие действия предпринимать, как в конечном счете защищать не только себя и родных, но и свою Родину.

Чтобы НВП посещали все школьники, нужно, по мнению Водолацкого, исключить право выбора данного предмета за родителями. 

Нельзя сбрасывать со счетов некоторую инфантильность наших современных родителей, которые в большинстве своем люди очень молодые – может быть, чуть старше тридцати – и очень подверженные влиянию извне, особенно со стороны социальных сетей. Если сделать начальную военную подготовку для школьников факультативной, гарантированно начнутся разговоры и пересуды из серии «а зачем это нужно», «а кто это вообще придумал», и в итоге на эти факультативы просто никто ходить не будет, – цитата.

Одновременно депутат Госдумы подчеркивает, что вводить предмет следует поступательно.

– Условно, с пятого класса – один час НВП в неделю, с шестого – два и так далее вплоть до старших, где уже будет полный курс из нескольких уроков в неделю, – считает Виктор Водолацкий. 

По его словам, обсуждения данной инициативы уже дет в Министерстве просвещения.

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