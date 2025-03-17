Экономика

Средняя зарплата волгоградских химиков повысилась до 81 тысячи

Экономика 17.03.2025 12:15
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17.03.2025 12:15


Химическая промышленность по-прежнему остается самой высокооплачиваемой по уровню средних зарплат в Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на новое исследование РИА Рейтинга, изучившим зарплаты в регионах по отраслям. Так, по итогам 2024 года  в Волгоградской области работники химпредприятий зарабатывали в среднем 81 тысячу рублей. По сравнению с предыдущим годом зарплата выросла на 12 тысяч. В новом исследовании волгоградский регион потерял позиции по сравнению с другими субъектами – сейчас он занимает 60-е место по уровню зарплат, тогда как годом ранее был на 53-м месте. 
Лидерами рейтинга стали регионы, где в основном занимаются добычей нефти и газа. Так, на первом месте расположилась Сахалинская область. Там нефтяникам платят по-317 тысяч рублей. В Москве, занявшей вторую строчку рейтинга, финансисты могут заработать 302 тысячи рублей. 
Интересно, что аутсайдерами рейтинга стали республики Закавказья и Калмыкии, где больше всего платят чиновникам. Например, в Калмыкии средний заработок госслужащих составил всего 54 тысячи рублей. 
Аналитики отметили, что российский рынок труда в 2024 году продолжил меняться и подстраиваться под новые экономические реалии. На рынке труда наблюдался кадровый дефицит, что увеличило конкуренцию между работодателями и привело к заметному росту зарплат и обновлению минимумов по безработице. Так, номинальные зарплаты в среднем по стране за 2024 год, по данным Росстата, выросли на 18,3% до 76,5 тысяч рублей. В свою очередь уровень безработицы в конце года составил только 2,3%.
Фото V102.RU (архив)

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