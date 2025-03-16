Экология

Росприроднадзор нашел «хозяина» токсичного источника в Волгограде

Экология 16.03.2025 09:20
0
16.03.2025 09:20


Сотрудники Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора установили, по чьей вине рядом с высоткой в Центральном районе Волгограда забил токсичный источник. Как сообщили V102.RU в управлении, ранее в ведомство поступило обращение по факту загрязнения сточными водами участка вблизи улицы Ханпаши Нурадилова, 7г.

Инспекторы выехали на место происшествия с привлечением специалистов экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области. Выяснилось, что стоки текут из канализационных колодцев. Площадь загрязнения составила 50 кв.м.

- По данному факту управлением возбуждено административное расследование в отношении неустановленного круга лиц по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. По результатам административного расследования установлено виновное лицо – администрация Волгограда, - сообщили в природоохранном ведомстве.

По результатам лабораторных исследований выявлены превышения по ряду загрязняющих веществ в пробах воды и почвы, отобранных на месте происшествия. Размер вреда, причиненного почве, оценивается в 236 223 рублей.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
16.03.2025 11:08
Экология 16.03.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Экология
14.03.2025 10:31
Экология 14.03.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Экология
14.03.2025 08:20
Экология 14.03.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Экология
13.03.2025 11:08
Экология 13.03.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Экология
12.03.2025 16:19
Экология 12.03.2025 16:19
Комментарии 0

0
Далее
Экология
11.03.2025 18:02
Экология 11.03.2025 18:02
Комментарии

0
Далее
Экология
11.03.2025 13:26
Экология 11.03.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Экология
05.03.2025 20:21
Экология 05.03.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Экология
05.03.2025 15:10
Экология 05.03.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Экология
05.03.2025 07:51
Экология 05.03.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Экология
04.03.2025 17:52
Экология 04.03.2025 17:52
Комментарии

0
Далее
Экология
26.02.2025 19:51
Экология 26.02.2025 19:51
Комментарии

0
Далее
Экология
26.02.2025 12:54
Экология 26.02.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Экология
20.02.2025 10:02
Экология 20.02.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Экология
20.02.2025 07:24
Экология 20.02.2025 07:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:34
МКС пролетит над Волгоградом в марте 13 разСмотреть фотографии
11:39
В ЖК «Колизей» в Волгограде сняли жильца с кондиционера на 4 этажеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
РПН проверил воздух на юге Волгограда после пожаров от обломков БПЛАСмотреть фотографии
10:14
От герлыги до пахталки: проверьте, насколько хорошо вы знаете историю краяСмотреть фотографии
09:34
Духовник патриарха старец Илий скончался в Оптиной пустынеСмотреть фотографии
09:20
Росприроднадзор нашел «хозяина» токсичного источника в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:29
Украинские БПЛА облетели стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:11
Гидрометцентр увидел опасность в прогнозе погоды для Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:34
Волгоградца осудили за криминальные похождения с порохом в карманеСмотреть фотографии
06:25
«Ротор» 16 марта в Калининграде сыграет с саратовским «Соколом»Смотреть фотографии
21:30
Волгоградцам объяснили, почему нельзя рвать первоцветыСмотреть фотографии
21:10
В Волжском пенсионерка выпала со второго этажаСмотреть фотографии
20:47
Волгоградские ватерполистки дважды уступили «КИНЕФ-Сургутнефтегазу»Смотреть фотографии
20:21
Волгоградцы похвастались креативными зонтами в ЦПКиОСмотреть фотографии
19:43
В Волгограде спустя 30 лет озаботились судьбой руин бассейна «Волна»Смотреть фотографии
19:12
Как отразится ретроградный Меркурий на жизни волгоградцев: правда и мифыСмотреть фотографии
18:24
В Волгограде иномарка протаранила автобус: пострадала женщинаСмотреть фотографии
18:02
На юге Волгограда тушат пожар на камышовых болотахСмотреть фотографии
17:30
В Волгограде резко подорожали пятизвездочные отелиСмотреть фотографии
16:51
В Волжском нашли скрывшегося после наезда на пешехода водителяСмотреть фотографии
16:26
В Волгоградской области со дна реки Бузулук подняли «Ниву»-амфибиюСмотреть фотографии
16:23
Волгоградцы ищут бензин по ценам РосстатаСмотреть фотографии
16:06
Волгоградцы назвали неуместной стрельбу у музея «Сарепта»Смотреть фотографии
15:33
Погода в Волгоградской области резко испортится 16 мартаСмотреть фотографии
14:34
Новый пожар произошел на юге Волгограда после атаки БПЛАСмотреть фотографии
14:18
16-летней волгоградке с редчайшей болезнью закупили лекарство на десятки миллионовСмотреть фотографии
13:54
«Попасть в аварию куда страшнее»: волгоградские мастера шиномонтажа советуют водителям отложить «переобувку»Смотреть фотографии
13:30
«Висячие» сады появятся в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
12:20
Массовая авария произошла на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
12:10
Под Волгоградом задержали водителя, нырнувшего вместе с машиной в рекуСмотреть фотографии
 