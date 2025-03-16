Росприроднадзор нашел «хозяина» токсичного источника в Волгограде

Сотрудники Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора установили, по чьей вине рядом с высоткой в Центральном районе Волгограда забил токсичный источник. Как сообщили V102.RU в управлении, ранее в ведомство поступило обращение по факту загрязнения сточными водами участка вблизи улицы Ханпаши Нурадилова, 7г.

Инспекторы выехали на место происшествия с привлечением специалистов экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области. Выяснилось, что стоки текут из канализационных колодцев. Площадь загрязнения составила 50 кв.м.

- По данному факту управлением возбуждено административное расследование в отношении неустановленного круга лиц по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. По результатам административного расследования установлено виновное лицо – администрация Волгограда, - сообщили в природоохранном ведомстве.

По результатам лабораторных исследований выявлены превышения по ряду загрязняющих веществ в пробах воды и почвы, отобранных на месте происшествия. Размер вреда, причиненного почве, оценивается в 236 223 рублей.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора