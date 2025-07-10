УФСБ пресекло в Волгоградской области 178 случаев утечек гостайны

Сотрудники УФСБ по Волгоградской области с начала года предотвратили 178 случаев нарушения законодательства в сфере сохранности секретных данных. Как сообщили V102.RU в управлении, работа по контролю и защите таких сведений ведется в непрерывном режиме.

- В отношении лиц и организаций, имеющих допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, возбуждено 83 дела об административных правонарушениях; внесено 17 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности РФ и 78 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, - сообщили в УФСБ итоги полугодия.

К административной, уголовной или дисциплинарной ответственности за нарушение требований законодательства о гостайне привлекаются не только сотрудники органов госвласти и местного самоуправления, но и предприятия и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также должностные лица и граждане.

- Сохранение критически важной государственной информации является приоритетным направлением деятельности ведомства в вопросах обеспечения безопасности Российской Федерации, - подчеркивают в управлении.