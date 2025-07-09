ФСБ задержала волгоградца за оправдание терроризма в Telegram





Еще один житель Волгограда задержан оперативниками управления ФСБ России по Волгоградской области по подозрению в оправдании терроризма. Внимание силовиков 62-летний волгоградец привлек, опубликовав комментарии в социальных сетях.

– Установлено, что мужчина разместил в Telegram комментарии, содержащие оправдание деятельности националистической организации, признанной террористической и запрещенной на территории РФ, – сообщили в пресс-службе УФСБ России.





На основании оперативных материалов следователи УФСБ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России – публичное оправдание терроризма.

На время предварительного следствия судом волгоградцу избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области