Расследования

ФСБ задержала волгоградца за оправдание терроризма в Telegram

Расследования 09.07.2025 13:21
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09.07.2025 13:21


Еще один житель Волгограда задержан оперативниками управления ФСБ России по Волгоградской области по подозрению в оправдании терроризма. Внимание силовиков 62-летний волгоградец привлек, опубликовав комментарии в социальных сетях. 

– Установлено, что мужчина разместил в Telegram комментарии, содержащие оправдание деятельности националистической организации, признанной террористической и запрещенной на территории РФ, – сообщили в пресс-службе УФСБ России. 



На основании оперативных материалов следователи УФСБ возбудили уголовное дело по  ч. 2 ст. 205.2 УК России – публичное оправдание терроризма.  

На время предварительного следствия судом волгоградцу избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест. 

 Видео: УФСБ России по Волгоградской области 

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