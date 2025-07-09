Расследования

Волгоградский филиал Центра «ВОИН» попал под санкции Украины

Расследования 09.07.2025 17:27
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09.07.2025 17:27


Волгоградский филиал Центра «ВОИН» попал под украинские санкции. По мнению Героя России Андраника Гаспаряна, это свидетельствует о том, что руководство Киева внимательно следит за работой Центра, а санкции – лишь показатель их обеспокоенности растущей мощью в России. 

– Киевский режим постоянно держит в фокусе внимания работу наших молодежных организаций, в том числе и Центра «ВОИН». И, видимо, они обеспокоены и напуганы нашими успехами, нашим единством. Мы уже находимся под санкциями Евросоюза и Великобритании, и такое внимание к нам еще раз подчеркивает, что мы на правильном пути и вместе с нашими курсантами продолжим вносить свой вклад в укрепление нашей истории, культуры, наших духовных ценностей, – так отреагировал на санкции командир Центра «ВОИН» в Волгоградской области Гаспарян.

Напомним, что филиал Центра «ВОИН» в Волгоградской области был открыт в апреле 2024 года. За полтора года подготовку здесь прошли более 10 тысяч юношей и девушек.

Фото: t.me /crvsp34

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