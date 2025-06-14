Общество

Прохладные ночи до +7 прогнозируют в Волгоградской области

Общество 14.06.2025 21:45
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14.06.2025 21:45


Дожди и грозы обещают  завтра, 15 июня, в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, непогода может накрыть отдельные районы региона уже сегодня ночью и днем в воскресенье. Грозы будут сопровождаться порывистым ветром.

Осадки прогнозируют в области вплоть до 17 июня. При этом температура воздуха будет постепенно понижаться и ко вторнику упадет до максимальных +26 градусов в дневные часы. А ночью в некоторых районах похолодает вплоть всего до +7.

В Волгограде воскресенье обойдется без дождя. А вот в начале рабочей недели в областной столице ожидаются небольшие осадки. 

Фото V102.RU (архив)

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