Прохладные ночи до +7 прогнозируют в Волгоградской области





Дожди и грозы обещают завтра, 15 июня, в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, непогода может накрыть отдельные районы региона уже сегодня ночью и днем в воскресенье. Грозы будут сопровождаться порывистым ветром.

Осадки прогнозируют в области вплоть до 17 июня. При этом температура воздуха будет постепенно понижаться и ко вторнику упадет до максимальных +26 градусов в дневные часы. А ночью в некоторых районах похолодает вплоть всего до +7.



В Волгограде воскресенье обойдется без дождя. А вот в начале рабочей недели в областной столице ожидаются небольшие осадки.



Фото V102.RU (архив)



