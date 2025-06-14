В Урюпинске появился проспект имени Сталина

В Урюпинске Волгоградской области неизвестный почитатель «отца всех народов» решил самостоятельно переименовать переулок Попова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местный паблик, на одном из строений в переулке, где располагается Зюзинский рынок, появилась самодельная табличка – «Проспект Сталина».
Жители шутят, что теперь в столице российской провинции два проспекта – имени Ленина и имени Сталина.
Между тем, старожилы скучают по прежнему названию главной улицы города, носящей имя вождя мирового пролетариата. Раньше она называлась Хоперским проспектом.
Фото Урюпинские девчата Vk.com