В Волгограде силовики прошерстили ночные клубы Красноармейского района





В Волгограде масштабные профилактические рейды добрались и до Красноармейского района. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне в местные ночные клубы и увеселительные заведения нагрянули сотрудники полиции в сопровождении спецподразделений Росгвардии. Правоохранители проверили соблюдение законодательства.







- Проведены проверки в отношении граждан с целью установления лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений, нарушающих миграционное законодательство, а также лиц, состоящих на административном надзоре. 25 граждан доставлены в территориальный отдел полиции, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, лица, вызвавшие интерес у правоохранителей, прошли процедуру снятия отпечатков пальцев. Соответствующие данные теперь пополнили базу полиции. В отношении нескольких волгоградцев были составлены протоколы об административной ответственности. Ранее такие же рейды проходили в Центральном районе Волгограда. Кроме того, сразу в нескольких населённых пунктах Волгоградской области полицейские нагрянули с проверками в места проживания цыган.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области