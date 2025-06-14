Общество

«Гадят прямо под окнами»: в цыганском поселке в Волгограде выросла гигантская свалка

Общество 14.06.2025 19:35
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14.06.2025 19:35




В поселке Горьковский Волгограда жители обнаружили гигантскую свалку на территории, где находятся цыганские дома. Как рассказали ИА «Высота 10» местные жители, они давно «отбиваются» от ползущих со стороны табора на другие улицы куч мусора.

- Сначала они у себя все загадили, теперь сбрасывают мусор прямо у наших домов, - поделились жители улицы Воронежская. – Мы уже и субботники проводили, сами все убирали, но это помогало мало. Сейчас мы вынуждены были забросать дорогу, которая ведет от цыганского табора, сухими деревьями, чтобы перекрыть им подъезд и затруднить сваливание отходов у наших домов.


Жители поселка опасаются посещать цыганскую территорию в том числе из-за недружелюбных  граждан и агрессивных собак, которых тут пруд пруди. Но недавно там по рабочим делам побывал один мужчина, которому удалось запечатлеть масштабы мусорной катастрофы.

- Это просто уму непостижимо –- обитатели цыганских домов сваливают мусор прямо под окнами, - поделился очевидец. – Гниющий хлам издает жуткий запах, видел и крыс, что немудрено. Не представляю, как они этим всем дышат.

Донельзя загажена не только территория, где стоят цыганские дома. Кучи мусора образовались и на окраине табора и уже вплотную подбираются к недавно построенной объездной дороге. Уже неоднократно на мусорных кучах вспыхивал пожар,  и жителям близлежащих улиц приходилось отбивать свои дома от стены огня.

Волгоградев возмущает тот факт, что серьезный урон экологии обитатели цыганского поселка наносят  безнаказанно.

- Мы сомневаемся, что кто-то из администрации Советского района бывал здесь в последнее время, иначе бы непременно увидел то, что скрыто за многочисленными цыганскими постройками. Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим, но нам интересно, выписали ли на жителей этих домов хоть один протокол? – задаются вопросом их соседи.

В администрации Волгограда на эти вопросы, которые мы адресовали чиновникам, не ответили. Однако прокомментировали ситуацию с нелегальной свалкой.

- Ранее неоднократно проводились работы по ликвидации несанкционированной свалки вблизи улицы Басаргинская. Общей сложностью  за один только 2023 год было вывезено 440 кубометров отходов. В настоящее время проводятся мероприятия, необходимые для очередной ликвидации скопления мусора, выброшенного отдельными несознательными гражданами, - пояснили в мэрии.

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