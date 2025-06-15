



Александр Бастрыкин заинтересовался ДТП в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», председатель СК России поручил региональному управлению заняться резонансным происшествием, когда пьяный 17-летний подросток, передвигаясь на электросамокате, сбил 7-летнюю девочку.

- Органами внутренних дел по данному факту проводится проверка. Региональными следственными органами СК России в прокуратуру направлено ходатайство о передаче материалов в свое производство, - уточнили в Следкоме.

Кроме того, Александр Бастрыкин распорядился возбудить по факту произошедшего уголовное дело. Его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате органа.

Напомним, ДТП с участием подростка произошло 13 июня в 20:40 напротив дома № 6 по пр. Ленина. После наезда 7-летней девочке потребовалась госпитализация.