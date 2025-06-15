



14 июня Александр Бастрыкин поручил региональному управлению СК подключиться к расследованию обстоятельств избиения участника СВО в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», глава органа распорядился возбудить по факту произошедшего уголовное дело.

- В СМИ сообщается, что в Волгограде компания молодых людей избила участника СВО из-за сделанного им замечания. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство), - уточнили в следкоме.

В ближайшее время региональным следователям предстоит доложить в Москву о промежуточных итогах расследования.

Напомним, как ранее сообщала редакция, инцидент с участником СВО и группой молодых людей произошёл поздним вечером 12 июня на Спартановке. Мужчина вместе с женой переходил по пешеходному переходу проезжую часть им. Николая Отрады на разрешающий сигнал светофора. В какой-то момент пешеходов начали таранить молодые люди на мотоциклах. Один из них задел жену бойца. Волгоградец не выдержал и ударил ногой мотоциклиста. Вскоре завязалась потасовка. На помощь к молодому человеку подтянулись и его друзья. Произошедшее засняла камера уличного наблюдения.

По факту случившегося ещё 13 июня волгоградскими полицейскими была организована проверка. При этом в региональном главке МВД подчеркнули, что на тот момент заявлений от участников инцидента в правоохранительные органы не поступало.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области