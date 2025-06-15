Под Волгоградом разыскали 72-летнего водителя, отправившего в больницу мотоциклиста





В Котельниковском районе Волгоградской области полицейские установили личность участника ДТП с мотоциклом. Как сообщает ИА «Высота 102», 14 июня 72-летний мужчина после столкновения попытался скрыться с места аварии.

- В 18:35 на пересечении неравнозначных дорог ул. Калинина и пер. Калинина г. Котельниково неустановленный водитель, управляя автомашиной Toyota, совершил столкновение с мотоциклом, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, мотоциклисту потребовалась медицинская помощь. Он был доставлен скорой в одну из ближайших больниц. Скрывшегося пенсионера быстро вычислили. В тот же день 72-летний мужчина был доставлен в ГАИ.

Фото из архива ИА «Высота 102»