Происшествия

В больнице Волгограда скончался подросток, сорвавшийся с крыши «Жигулей»

Происшествия 07.03.2025 10:40
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07.03.2025 10:40


В Волгограде в больнице №25 скончался 17-летний подросток, который ранее катался на крыше автомобиля «Жигули» под управлением 13-летнего товарища, передает V102.RU со ссылкой на экстренные службы. 

Как ранее сообщалось информагентством, инцидент произошел еще 17 февраля на территории Жилгородка. Компания подростков решила прокатиться на старых «Жигулях», посадив за руль 13-летнего школьника. При этом один из несовершеннолетних залез во время движения на крышку багажника.

В результате 17-летний молодой человек сорвался с крыши и упал на проезжую часть. Получив множественные травмы, он был госпитализирован. 

Почти три недели врачи боролись за жизнь подростка. Однако, как стало известно информагентству, юноша скончался накануне, 6 марта, от полученных травм.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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