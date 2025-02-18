В Волгограде 13-летний школьник «уронил» друга, оседлавшего «Жигули»





В Дзержинском районе Волгограда на территории Жилгородка едва не закончился трагедией заезд несовершеннолетних на легковом автомобиле. Как сообщает ИА «Высота 102», компания подростков решила прокатиться на старых «Жигулях», посадив за руль 13-летнего школьника. При этом один из несовершеннолетних залез во время движения на крышку багажника.

- 17 февраля в 01:33 13-летний школьник, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», осуществлял перевозку на крышке багажника 17-летнего подростка. Напротив дома № 8 «б» по ул. Республиканская несовершеннолетний водитель наехал на искусственную неровность, в результате чего пассажир не удержал равновесие и упал на проезжую часть дороги, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате молодой человек получил множественные травмы и был госпитализирован медиками.

Отметим, по информации правоохранителей, машина не была зарегистрирована, а в салоне находились в момент аварии пять человек. В отношении родителей 13-летнего школьника составлен протокол об административной ответственности. Обстоятельства произошедшего сейчас продолжают устанавливать полицейские.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области