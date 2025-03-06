Расследования

Апелляция подтвердила приговор треш-стримеру Прокудину за оскорбления участников СВО

Расследования 06.03.2025 15:23
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06.03.2025 15:23


Апелляционная инстанция оставила без изменений приговор стримеру Павлу Прокудину, оскорбившему во время онлайн-трансляций участников специальной военной операции и верующих, сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона.

За действия, направленные на разжигание ненависти или вражды, а также публичные проявления неуважения к обществу Прокудину ранее было назначено 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор Красноармейского районного суда, вынесенный в декабре 2024 года, вступил в законную силу.

Следствием и судом установлено, что в начале марта 2023 года пьяный стример, находясь в своей квартире в Волгограде, в ходе прямой трансляции умышленно оскорбил своими высказываниями верующих. Его привлекли к административной ответственности по ст.20.3.1 КоАП РФ, но мужчину это не вразумило. В августе этого же года Прокудин снова напился и в ходе прямого эфира нелицеприятно высказался об участниках специальной военной операции. В апреле 2024 года стример уже в Саратове провел еще одну прямую трансляцию, где выразил негативное отношение к группе пожилых людей.

Приговором суда он был признан виновным по ч.1 ст. 148 УК РФ (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и двум эпизодам ч.1 ст. 282 УК РФ (Унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично).

Ранее сообщалось, что после скандального стрима Прокудин бежал из Волгограда в Пензу, где  был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Пензенской области. Волгоградец снимал квартиру под чужим именем, опасаясь расправы.

Фото объединенной пресс-службы судов / t.me

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