



В Кировском районе Волгограда вновь произошло обрушение фасада бывшего общежития завода «Химпром». Как сообщает ИА «Высота 102», внешняя часть несущей стены аварийной пятиэтажки по адресу ул. Быстрова, д. 84, где, несмотря на угрозу жизни, проживают сотни граждан, не выдержала подтоплений и февральских морозов.

– У нас на пятом и четвёртом этажах вот уже несколько лет текут сети водоснабжения. Последний потоп длился около полугода. Вода сверху просачивалась на нижние этажи, а в какой-то момент размыла кладку в несущей стене и начала стекать по фасаду. Всё особенно усугубилось с прошлой осени. В январе 2025 года, после огласки в СМИ, УК «Парадигма» действительно подлатала коммуникации, но ремонта хватило лишь на несколько дней. В результате случилось то, чего все жильцы больше всего боялись. Февральские заморозки общежитие встретило очередным водопадом. Естественно, фасад не выдержал и обрушился, – рассказала журналистам жительница аварийного дома Марина Бутинкова.

Напомним, об угрозе, которую несущей стене сулят регулярные подтопления и надвигающиеся морозы, волгоградцы, проживающие в злополучном общежитии, сообщали полтора месяца назад, однако текущие трубы оказались непосильным вызовом для коммунальщиков.

– Если посмотреть на январские и мартовские снимки, то масштаб происходящего очевиден. Появился новый очаг обрушения фасадной стены, а старые стали ещё более масштабными. Из-за резкого похолодания влага в напитавшейся кладке кристаллизовалась, и несущая стена начала трещать по швам. И проблемы не только с внешним слоем. Кирпичи в стене ходят ходуном, крошатся под своим весом. А внизу к фундаменту теперь тянутся трещины. Стена очевидно утратила несущую способность, – добавила собственница.





Кроме того, судя по присланным в редакцию фотографиям, после недавнего обрушения фасадная стена начала накреняться в сторону улицы. Из-за деформации её геометрии внутри она отходит от кирпичных перегородок, образовались сквозные трещины.









– Мы не знаем, что делать. Дом в любой момент может сложиться и похоронить нас всех под развалинами. Ситуация ухудшается на глазах, – подчеркнула Марина Бутинкова.

В свою очередь, субподрядчик УК «Парадигма», фактически обслуживающий аварийное общежитие, утверждает, что ремонт на коммунальных сетях здесь производится регулярно, но степень износа трубопроводов слишком велика, а у экс-общежития есть своя специфика.

– Устранение аварий по этому адресу ведутся постоянно. Вы же наверняка в курсе, что это за дом, – пояснил редакции руководитель организации.

По информации коммунальщиков, сооружение находится в столь плачевном состоянии, что помочь собственникам может лишь неотложное переселение.

– Управляющая компания неоднократно обращалась в разные инстанции с требованием о необходимости срочного расселения этого дома, – добавил директор.

Напомним, как ранее сообщала редакция, ещё в марте 2024 года суд, изучив экспертизу дома, по требованию прокуратуры обязал администрацию Волгограда в течение нескольких месяцев расселить трещащее по швам общежитие, однако власти попытались оспорить решение, но и вышестоящие инстанции подтвердили, что находиться здесь опасно для жизни и оно должно быть досрочно расселено.

31 декабря 2024 года истёк отведённый чиновникам на расселение срок, однако, по словам жильцов, никто из властей с ними даже не встретился.

Ранее власти открыто заявляли в официальных ответах, что фактически исполнить решение суда не могут. А новое жильё волгоградцам светит не раньше 2026 года.





В январе 2025 года в администрации обескуражили собственников, назвав новый срок.

– Дом № 84 по ул. им. Быстрова в региональную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не может быть включен, так как признан аварийным после 01.01.2017. Расселение граждан из жилья, признанного аварийным с 01.01.2017, осуществляется в рамках подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в Волгограде, из аварийного жилья» муниципальной программы «Жилище», утвержденной постановлением администрации Волгограда от 29.12.2018 № 1877. Срок расселения указанного дома в соответствии с действующей редакцией подпрограммы – 2028 год, – говорится в последнем ответе чиновников на жалобы жильцов общежития.





По информации жильцов общежития, 2 февраля 2025 года судебные приставы взыскали с мэрии 50 тыс. рублей исполнительного сбора за неисполнение решения суда. Кроме того, руководство города было уведомлено и о более серьезной ответственности.

– При неисполнении требований исполнительного документа в срок, установленный судебным приставом-исполнителем, должник будет привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ. Кроме того, главе Волгограда вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ 13.02.2025. Информации о принимаемых мерах по исполнению судебного акта от должника не поступало. В настоящее время судебным приставом исполнителем принимаются дальнейшие меры принудительного исполнения, предусмотренные федеральным законодательством, – говорится в ответе УФССП России, с которым удалось ознакомиться журналистам.





Кроме того, в отношении должностных лиц администрации Волгограда 3-м отделом по особо важным делам СУ СК России по Волгоградской области расследуется уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями. Жильцы общежития №84 на ул. Быстрова признаны потерпевшими. В настоящее время идёт их процессуальное оформление.

– По результатам расследования должностным лицам администрации г. Волгограда будет дана правовая оценка, о чем Вам будет сообщено дополнительно, – говорится в ответе СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, ранее председатель СК России Александр Бастрыкин неоднократно обращал внимание на бывшее общежитие завода «Химпром». Расследование уголовного дела по факту несвоевременного расселения дома поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото и документы: Марина Бутинкова