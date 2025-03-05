Микроавтобус врезался в столб на Третьей Продольной в Волгограде

На Третьей Продольной в Волгограде микроавтобус с пассажирами врезался в опору ЛЭП, передает V102.RU. Как сообщают очевидцы, ДТП произошло вблизи птицефабрики. На место происшествия прибыли полиция и две «скорые».





- В 06-50 час. водитель, управляя машиной «Луидор», не справился с управлением и совершил наезд на опору, - уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Микроавтобусом, который осуществлял частную перевозку, управлял 55-летний водитель. По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.

Видео: Жесть Волгограда / t.me