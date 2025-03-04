Федеральные новости

В России хотят запретить каршеринг водителям моложе 21 года

Федеральные новости 04.03.2025 10:47
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04.03.2025 10:47


В Госдуме предложили запретить пользоваться услугами каршеринга водителям младше 21 года, а также установить в автомобилях алкозамки и ограничение скорости до 120 км/ч. С таким предложением обратился к министру транспорта Роману Старовойту председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает V102.RU со ссылкой на RT

По словам Нилова, данные ограничения смогут снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием молодых водителей. 

— В частности, в качестве первоочередных мер в данном направлении предлагаю следующее: ограничение доступа к аренде автомобиля лиц в возрасте до 21 года, минимальный стаж вождения - 1,5 года, установление в автомобилях каршеринга ограничения максимальной скорости до 120 км/ч, установление в автомобилях каршеринга алкозамков, —  считает Нилов. 

Также он предложил ввести возможность обязательной дистанционной блокировки двигателя, чтобы предотвратить создание рисков для окружающих в ходе преследования полицией нарушителя, а также отменить парковочные привилегии для автомобилей каршеринга. 

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