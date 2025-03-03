Спорт

Лариса Ильченко избрана президентом Поволжской Олимпийской академии

Спорт 03.03.2025 17:20
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03.03.2025 17:20


Сегодня, 3 марта, первая в истории олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде, восьмикратная чемпионка мира и заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Спартак-Волгоград» Лариса Ильченко выбрана президентом Волгоградской региональной общественной организации «Поволжская Олимпийская академия», основанной на базе Волгоградской академии физической культуры, сообщает ИА «Высота 102».

Ранее эту должность занимал Владимир Овчинников. Кандидатура Ларисы Ильченко была единогласно одобрена на общем собрании членов Поволжской Олимпийской академии. 

В интервью ИА «Высота 102» ректор ВГАФК Виктор Якимович рассказал подробнее о новом президенте и его задачах.

– Лариса Ильченко – наша выпускница и большой друг. Очень авторитетный и уважаемый человек. На нашей базе работает школа по плаванию имени Ларисы Дмитриевны. Знаем хорошо ее, поэтому избрали такого президента. Лариса Ильченко оказалась самым достойным кандидатом на эту должность. У нее будут в помощниках президиум и целая армия наших студентов. Ильченко займется общим руководством. Она готова ответственно работать на этом посту и не будет «свадебным генералом», так как хочет находиться в курсе дел. У нее высокий авторитет в Олимпийском комитете. Я думаю, что через нового президента мы сможем решать многие вопросы, – отметил ректор физакадемии. – У нас сейчас будет юбилей вуза - 65 лет академии и 100 лет образовательной организации. Олимпийский комитет имеет определенные награды – почетные знаки. Мы туда будем рекомендовать членов Поволжской Олимпийской академии, чтобы они были награждены памятными знаками.

Также Виктор Степанович рассказал о задачах Поволжской Олимпийской академии.

– У всех 14-ти спортивных вузов России есть подобные академии. Мы являемся членами Олимпийского комитета России. Это весьма серьезная организация, предназначение которой –  поддержка олимпийского движения, его идеалов, олимпийское просвещение, помощь молодежи. Министр спорта и руководитель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев дал установку активизировать работу Олимпийских академий и организовать взаимодействие Минспорта с ОКР на основе данных академий. Олимпийские академии отвечают за антидопинговую политику, воспитание молодежи в духе олимпизма. Это больше образовательно-просветительская деятельность, чем непосредственно спорт. И мы уверены, что Лариса Дмитриевна отлично справится с этой работой, – резюмировал Виктор Якимович.

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