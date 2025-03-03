В Волгограде ищут пропавшего три месяца назад пенсионера с деменцией

Полицейские просят помочь в поисках 69-летнего пенсионера, который три месяца назад ушел из дома в Волгограде и не вернулся. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, разыскивается Владимир Звездин 1955 года рождения, проживающий в Дзержинском районе Волгограда.

Известно, что пожилой мужчина, страдающий деменцией, ушел из дома 3 декабря 2024 года и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины: на вид 60-65 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, родинка на веке левого глаза, невнятная речь.

Был одет: куртка из кожзаменителя черного цвета, джинсы синего цвета, левая штанина джинсов порвана в области колена, полуботинки черного цвета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пенсионера, просят сообщить в дежурную часть Управления МВД России по городу Волгограду по телефону: 8 (8442) 93-01-11 или 102. А также в дежурную часть отдела полиции № 3 (Дзержинский район) - 8 (8442) 93-75-02.