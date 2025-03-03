Федеральные новости

Депутат ГД Свинцов назвал сроки восстановления YouTube в России

Федеральные новости 03.03.2025 14:56
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03.03.2025 14:56


В России на устранение «определенных сложностей» в работе YouTube уйдет не менее полугода. Таким мнение с NEWS.ru поделился заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. 

Как еще раз подчеркнул представитель парламента,  видеохостинг продолжает работать в России и не запрещен, но при этом признал, что есть сложности с его работой. 

Эти сложности, я думаю, в течение шести–восьми месяцев, скорее всего, можно устранить, — предположил зампред профильного комитета Госдумы.  

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