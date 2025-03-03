Один человек пострадал в результате аварии с маршруткой №57к, которая произошла в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

ДТП случилось накануне напротив дома №21/1 по улице Тракторостроителей. На автодороге столкнулись пассажирский микроавтобус «ГАЗель Луидор» и «Лада Гранта». От удара маршрутку развернуло поперек проезжей части. Легковой автомобиль врезался в металлическую опору ЛЭП.

В результате аварии пострадала пассажирка «Лады Гранта», ее увезли в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области