Происшествия

На севере Волгограда легковушка в ДТП с маршруткой впечаталась в столб

Происшествия 03.03.2025 10:54
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03.03.2025 10:54


Один человек пострадал в результате аварии с маршруткой №57к, которая произошла в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

ДТП случилось накануне напротив дома №21/1 по улице Тракторостроителей. На автодороге столкнулись пассажирский микроавтобус «ГАЗель Луидор» и «Лада Гранта». От удара маршрутку развернуло поперек проезжей части. Легковой автомобиль врезался в металлическую опору ЛЭП.

В результате аварии пострадала пассажирка «Лады Гранта», ее увезли в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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