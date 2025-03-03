



В Камышинском районе Волгоградской области главы населённых пунктов приступили к отчёту перед населением за 2024 год. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе первых встречу с жителями провёл руководитель администрации Петрунинского поселения, похвалившись маржинальностью новых станций очистки питьевой воды, которые не только окупили расходы на своё обслуживание, но и позволили чиновникам накопить на ремонт в сельсовете.

- За 2024 год нами выпито 127300 литров воды. Соответственно, в бюджет поселения поступили 127300 рублей. На эти деньги мы провели ремонт системы водоочистки, замену фильтров, старых окон администрации на современные, - приводит слова Александра Ламтева официальный Telegram-канал районной администрации.

Отметим, ранее в рамках региональной программы в сёлах Петрунино и Барановке были установлены станции доочистки воды, где жители могут набрать питьевой ресурс, оплатив потреблённый объём.