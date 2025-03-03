Гвардии капитан Михаил Подшибякин из Волжского погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб уроженец города Волжского Волгоградской области гвардии капитан Михаил Подшибякин. Как передает V102.RU, о его гибели сообщили в местном отделении городского округа - города Волжский общероссийской общественной организации «Офицеры России» и в Российском Союзе боевых искусств.

Михаил Подшибякин был командиром десантно-штурмовой роты арктического батальона 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

В 2023 году рота гвардии капитана Подшибякина приняла на себя основной удар противника во время штурма населённого пункта Новомайорского. Отмечается, что благодаря грамотным действиям подразделения, населенный пункт был удержан. В 2024 году в боях за село Новомихайловка в ДНР, занял опорные пункты противника и удерживал их до подхода основных сил. В бою за Урожайное рота под командованием Подшибякина забрала под свой контроль большую часть населённого пункта, за что он был награжден вторым орденом Мужества.

Михаил Подшибякин награжден двумя орденами Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством», медалью «За храбрость» 2-й степени». Сообщается также о приказе на вручение медали «За храбрость» 1-й степени.

Соболезнования родным и близким гвардии капитана выразил и Российский Союз боевых искусств. В опубликованном некрологе сообщается, что Михаил Подшибякин был лауреатом XV национальной премии РСБИ «Золотой пояс» в номинации «На службе Отечеству». У него коричневый пояс киокушинкай карате (ИКО ФКР 2 кю). Награждение состоялось 8 октября 2024 года в Государственном Кремлевском Дворце.