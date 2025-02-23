Волгоградские ватерполистки дома дважды проиграли «Динамо-Уралочке»





Ватерполистки волгоградского «Спартака» в 17-м туре женской Суперлиги в родном бассейне дважды уступили «Динамо-Уралочке» из Златоуста Челябинской области - 10:18 и 11:16, сообщает V102.RU.

К домашним встречам с динамовками красно-белые подошли на седьмом месте, а «Уралочка» идет в группе лидеров чемпионата, за счет чего именно гостьи считались фаворитками двухматчевого противостояния.

Стартовая четверть первого поединка прошла в равной борьбе. Хозяйки по ее итогам уступили минимально - 3:4. Но уже в следующем периоде ватерполистки из Златоуста показали разницу в классе, выиграв игровой отрезок крупно - 5:1. У красно-белых единственным попаданием отметилась Дарья Герзанич. После большого перерыва «Динамо-Уралочка» только наращивало преимущество. При этом четвертая восьмиминутка получилась результативной. В составе красно-белых пенальти реализовала капитан Анастасия Федотова, дубль оформила Дарья Герзанич и поразила ворота Анастасия Стерликова. Гостьи ответили пятью заброшенными бросками в последней четверти и завершили матч в свою пользу безоговорочным выигрышем - 18:10.





Повторная встреча стартовала с двух результативных спартаковских бросков - Федотова с пенальти и Полина Кириленко в большинстве переиграли голкипера Полину Забалуеву. К сожалению, далее команда Александра Гайдукова пропустила пять мячей подряд и уступила по итогам периода «минус три». В начале второй четверти экс-капитан красно-белых Ольга Лупиногина результативным выстрелом огорчила бывших одноклубниц. К большому перерыву преимущество гостевой команды насчитывало уже солидные «плюс шесть».

Волгоградки бились до конца, несмотря на большое отставание. Более того, в заключительной четверти спартаковские ватерполистки поймали кураж в атаке и пять раз поразили ворота соперниц, а в ответ пропустили только трижды. Но это лишь помогло хозяйкам сократить разницу в финальном счете - 16:11 в пользу «Динамо-Уралочки».

По итогам очередного тура «Спартак» остался на седьмом месте в таблице Суперлиги с 28-ю очками. В следующих матчах красно-белые в гостях сыграют с «Буревестником» из Нижнего Новгорода 28 февраля и 1 марта.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев