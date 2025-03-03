Новую развязку на Третьей продольной в Волгограде сняли с высоты





В Волгограде с высоты сняли новую транспортную развязку на Третьей продольной магистрали, ставшую важной частью международного транспортного коридора «Север – Юг». Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в торжественном запуске движения здесь сегодня, 3 марта, принял участие губернатор региона Андрей Бочаров.





Новая развязка на одной из трех основных магистралей Волгограда обеспечит взаимосвязь трех автотрасс федерального значения, а именно трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», автодороги А-260 «Волгоград–Каменск-Шахтинский - граница с Украиной» и Р-22 «Каспий».





Напомним, что на участке протяженностью 3,2 км за три года расширили с двух до четырех полос дорогу, возвели путепровод протяженностью 116,5 м. Для общественного транспорта здесь установлены две автобусные остановки. Безопасность дорожного движения обеспечивают более 180 дорожных знаков, барьерное ограждение. Для удобства пешеходов смонтировано освещение и тротуары. Для водителей построена зона с местами отдыха и для парковки легковых и большегрузных машин.





Транспортная развязка была возведена по поручению губернатора. Ее проектирование и строительство были включены в региональную программу «Развитие транспортной системы Волгоградской области», трёхлетнюю губернаторскую программу по обновлению мостов и путепроводов и подкреплены финансированием нацпроекта «Безопасные качественные дороги».





Фото: администрация Волгоградской области