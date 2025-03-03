В Волгограде разбираются в избиении студентки в туалете колледжа

Полиция и прокуратура проводят проверку по факту конфликта в туалете двух студенток Волгоградского энергетического колледжа. Как передает V102.RU, поводом послужило видео, которое сегодня активно распространилось в телеграм-каналах.





Сообщается, что действо происходит в туалете учебного заведения, где одна из девушек наотмашь два раза бьет по лицу вторую студентку, а после этого матерясь уходит.

На записи видно, что перед тем, как нанести первый удар, девушка словно разминается и смеется, поворачиваясь к снимающему видео. Потом она уверенно заявляет: «Пробьем!» и наносит удары. Примечательно, что студентка, которую били, спокойно стояла не вынимая рук из карманов. И даже не предприняла попыток как-то защититься или дать сдачи.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что событие, которое зафиксировано на видео, произошло во второй декаде февраля.

- По данному факту проводится проверка. Ранее «жертва» в полицию и медучреждения не обращалась. Нарушительница будет привлечена к ответственности, - заявили в Главке.

На конфликт студенток также обратили внимание и в прокуратуре региона.

- Прокуратура Волгоградской области организовала проверку информации о конфликте между студентками в колледже. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Фото: Ночной Волгоград / t.me