Общество

Участник СВО провалился в затопленный переход в Волгограде: реакция мэрии

Общество 03.03.2025 13:34
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03.03.2025 13:34


Участник СВО, посетивший Волгоград, снял видео в Красноармейском районе, на котором запечатлел затопленный подземный переход. Молодой мужчина, который отметил, что не является местным жителем, возмутился тому, что потенциально опасное сооружение никак не огорожено. По его словам, он провалился в ледяную воду и повредил ногу. 



Улицу не могу подсказать, так как неместный. Данный подземный переход ничем не огорожен. Воды по пояс, чтоб вы понимали. Заходи, ныряй, купайся, – так комментирует видео военнослужащий. – Оградить хотя бы для неместных можно было бы? 

Пользователи в Сети из Волгограда, посмотрев это видео, отметили, что проблема с затоплением данного подземного перехода существует уже не один год. Грунтовые и талые воды скапливаются здесь ежегодно, а потому местные жители перестали им давно пользоваться и передвигаются по наземному переходу. 

В администрации Волгограда в ответ на запрос ИА «Высота 102» сообщили, что ограждение на самом деле здесь было, однако  его испортили неизвестные. 

На основании обращений горожан, жаловавшихся на неудобство использования подземного перехода (необходимость затяжного спуска и подъема), на данном участке улично-дорожной сети создана альтернатива - наземный пешеходный переход. Для этого нанесена соответствующая разметка, демонтировано ограждение в месте выхода на проезжую часть, установлены секции пешеходного светофора. Освещенность наземного перехода в темное время суток соответствует нормативным требованиям. Наземный пешеходный переход находится в нескольких метрах от подземного. После организации наземного пешеходного перехода эксплуатация подземного остановлена. В соответствии с требованиями вход в искусственное сооружение был огорожен, размещено соответствующее объявление. В связи с тем, что ограждение было нарушено неизвестными лицами, обслуживающая организация в кратчайшие сроки проведет работы по его восстановлению, – официальный ответ мэрии. 

Видео: Ночной Волгоград / t.me

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