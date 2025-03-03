Торговый комплекс за 200 млн рублей продают на юге Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда ищут покупателя мини-молла VolgoTown за 200 миллионов рублей. Как сообщает V102.RU, объявление о продаже торгового комплекса появилось 2 марта на популярном интернет-сервисе для размещения объявлений.

Двухэтажное здание площадью 2841 кв.м. расположено по адресу: ул. 50 лет октября, 15Б. Помимо торгового комплекса продается и прилегающий к нему земельный участок 0,478 га, на котором расположен паркинг.

Продавец в качестве плюсов выставленного на продажу объекта отмечает удачное расположение, удобный подъезд, наличие лифта в здании, хороший ремонт, наличие вентиляции, индивидуального газового отопления и света. Вода и канализация - центральные.

По соседству с мини-моллом находятся торговый центр «Юбилейный» и два сетевых магазина - «Магнит» и «Пятерочка».

Скриншот с сервиса Яндекс.Карты

