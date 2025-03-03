Телеком

T2 скоро выходит в Ставропольский край

Телеком 03.03.2025 15:15 Реклама
0
03.03.2025 15:15 Реклама


Оператор готовится к запуску операций под собственным брендом в Ставропольском крае. Это первый для компании регион в Северо-Кавказском федеральном округе. С выходом на новый рынок общее число регионов Т2 увеличивается до 70. 
Запуск сети Т2 в Ставропольском крае состоится 20 марта 2025 года. В основе работы нового оператора – концепция «Другие правила. Новый уровень». Миссия компании – менять качество жизни, создавать альтернативу рыночным практикам, предлагать понятный, стильный и честный продукт. Услуги Т2 задают тренды на рынке мобильной связи, поддерживают интересы клиентов и консолидируют решения от сильнейших партнеров. После старта операций жителям региона станут доступны все преимущества оператора: качественная связь, клиентский сервис мирового уровня и уникальные продукты T2.
Сейчас компания завершает подготовку технической инфраструктуры к началу работы. В регионе компания обладает лицензиями на работу в стандартах 2G/4G. Уже на старте Т2 предложит клиентам хорошее покрытие и надежную связь в центре городов и спальных районах, за городом, в туристических локациях, санаториях и ключевых транспортных хабах. По итогам 2024 года Т2 построила в регионах присутствия 36 тысяч новых базовых станций и 6 тысяч сайтов, при этом значимая их часть пришлись на новый регион. На запуске клиентам будут доступны высокотехнологичные решения, радикально влияющие на качество клиентского опыта, которые компания запустила на территории присутствия в 2024-2025 гг. 
Компания завершает строительство сети дистрибуции. Помимо развития собственной розницы, оператор заключил соглашения о продаже SIM карт с федеральными и локальными партнерами. При построении сети Т2 ориентируется на аналитику «больших данных», которая помогает выбрать наиболее трафиковые и востребованные локации. Так, чтобы они располагались на пути следования клиентов: по пути домой, в офис или во время шопинга. При этом компания делает ставку на цифровые каналы, что позволяет пользователям максимально быстро, безопасно и удобно подключиться к сети оператора. Предзаказ SIM-карт уже сейчас можно оформить по ссылке..
3 марта оператор запустил в Ставропольском крае рекламную кампанию, анонсирующую выход Т2 в регион. Видео подчеркивает особенности края и знакомит аудиторию с брендом. Первый кадр показывает главных героев рекламы Т2 – Босса и его команду: они появляются посреди золотых пшеничных полей. Но вдруг над верхушками колосьев проносится ветер цвета мадженты – одной из основных характеристик айдентики бренда. Ветер летит над домами, парковками, окружает людей – он предвещает время других правил в Ставрополье. Вместе с ним – приход уникальных продуктов оператора, которые компания предложила первой в мировом телекоме. Это в том числе несгорающие остатки минут и гигабайтов, возможность пользоваться связью при минусе и делиться гигабайтами с другими пользователями.
После выхода T2 на рынок края география присутствия компании расширится до 70 регионов. Ставропольский филиал войдет в структуру макрорегиона «Юг» Т2, который сейчас включает ростовский, краснодарский и волгоградский филиалы. 
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Т2:
— Запуск сети Т2 в Ставропольском крае – событие, которое мы ждали с нетерпением. Начало операций в регионе позволит нам продолжить реализацию нашей миссии по обеспечению жителей страны качественными и доступными услугами мобильной связи. Сейчас компания находится на финальном этапе подготовки: технические специалисты доводят до совершенства настройку сетевого оборудования, розничный блок завершает организацию торгового пространства. Ставропольцам будет доступна не только широкая линейка тарифных планов, но и большое количество других выгодных продуктов, не связанных напрямую с мобильной связью. Мы уверены, что наши услуги будут интересны и жителям региона, и бизнес-аудитории: Т2 выступает трендсеттером телеком-рынка и готова предложить клиентам уникальные для отрасли решения».
Фото:Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjeo6Zfa

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
28.02.2025 13:21 Реклама
Телеком 28.02.2025 13:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.02.2025 16:11 Реклама
Телеком 26.02.2025 16:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.02.2025 11:28 Реклама
Телеком 26.02.2025 11:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.02.2025 16:13 Реклама
Телеком 25.02.2025 16:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.02.2025 11:16
Телеком 21.02.2025 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.02.2025 16:11 Реклама
Телеком 20.02.2025 16:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.02.2025 13:08 Реклама
Телеком 20.02.2025 13:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.02.2025 14:39 Реклама
Телеком 19.02.2025 14:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.02.2025 15:12 Реклама
Телеком 17.02.2025 15:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.02.2025 10:59 Реклама
Телеком 14.02.2025 10:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.02.2025 15:25 Реклама
Телеком 12.02.2025 15:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.02.2025 10:07 Реклама
Телеком 12.02.2025 10:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.02.2025 16:13 Реклама
Телеком 11.02.2025 16:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.02.2025 11:18 Реклама
Телеком 11.02.2025 11:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.02.2025 12:08 Реклама
Телеком 10.02.2025 12:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:20
Лариса Ильченко избрана президентом Поволжской Олимпийской академииСмотреть фотографии
17:05
Гвардии капитан Михаил Подшибякин из Волжского погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
16:30
Волгоградская бизнесвумен обсудила актуальные темы с детьми и родителямиСмотреть фотографии
16:02
Волгоградка заплатит инвалиду 450 тыс. рублей за посредничество мошенникамСмотреть фотографии
15:23
Торговый комплекс за 200 млн рублей продают на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
15:15
T2 скоро выходит в Ставропольский крайСмотреть фотографии
14:56
Депутат ГД Свинцов назвал сроки восстановления YouTube в РоссииСмотреть фотографии
14:52
Волгоградцы вновь пожаловались Бастрыкину на пассивность чиновников в отлове собакСмотреть фотографии
13:50
В Советском районе Волгограда «УАЗ» сбил на переходе 50-летнюю женщинуСмотреть фотографии
13:34
Участник СВО провалился в затопленный переход в Волгограде: реакция мэрииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Десятиметровую светящуюся «Победу» установят на перекрестке в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:39
Boeing из Москвы приземлился в Волгограде только со второго кругаСмотреть фотографии
12:15
В Волжском осудили рецидивистов, вымогавших средства у братьев-предпринимателейСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде ищут пропавшего три месяца назад пенсионера с деменциейСмотреть фотографии
11:57
Водитель «Лады» уцелел в жестком ДТП с грузовиком MAN на ул. ЗемлячкиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
МЧС: 5 марта в Волгограде и области завоют сирены гражданской обороныСмотреть фотографии
11:41
Под Волгоградом мужчина сгорел в собственном деревянном домеСмотреть фотографии
11:39
Новую развязку на Третьей продольной в Волгограде сняли с высотыСмотреть фотографии
10:54
На севере Волгограда легковушка в ДТП с маршруткой впечаталась в столбСмотреть фотографии
10:35
Волгоград занял 65 место в рейтинге городов по объёму возводимого жильяСмотреть фотографии
10:30
Волгоградцев предупредили о надвигающейся магнитной буреСмотреть фотографии
09:58
Бастрыкин заступился за семью погорельцев с 10 детьми в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:48
«Пробки ушли в историю»: в Волгограде Андрей Бочаров открыл путепровод на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
08:28
«Яблочника» Ефимова и экс-депутата Кравченко отпустили на волюСмотреть фотографии
08:24
Робкая весна начинается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:03
В Волгограде освещение посёлка Горьковский наладят ближе к концу весныСмотреть фотографии
07:46
Жители Котово обсуждают череду смертей педиатров в детской поликлиникеСмотреть фотографии
06:29
Волгоградское УФАС проверило цены на бензинСмотреть фотографии
00:53
«Ротор» 3 марта возобновит сезон в Первой лиге домашним матчем с «Уралом»Смотреть фотографии
21:52
Кровавую Луну увидят волгоградцы в мартеСмотреть фотографии
 