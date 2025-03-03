



В Волгограде прокуратура помогла 37-летнему жителю Амурской области вернуть с процентами средства, перечисленные мошенникам. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина является инвалидом 1-й группы и долгое время копил средства на лечение, однако аферисты вынудили его перевести сбережения на «безопасный счёт».

- Мужчину ввел в заблуждение лжесотрудник банка, сообщивший о необходимости перевода сбережений на «безопасный» счет. При этом заявитель длительное время, в том числе с помощью неравнодушных граждан, собирал дополнительные средства на реабилитацию. Мужчина поверил в сообщенную ему ложную информацию и перевел свои сбережения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Как впоследствии выяснилось, средства поступили на банковскую карту жительницы Волгограда. Женщина выполняла роль посредника, перечисляя финансы своим подельникам. За это она оставляла себе часть суммы.

Для восстановления прав инвалида прокуратура подготовила иск. Требования надзорного ведомства о взыскании необоснованного обогащения впоследствии поддержал и Центральный районный суд Волгограда.

Отметим, злоумышленнице предстоит выплатить в пользу жителя Амурской области украденные средства, а также процент за «пользование» чужими деньгами. В общей сложности ей придётся перечислить 450 тыс. рублей.