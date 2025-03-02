Спорт

Волгоградские ватерполистки в гостях дважды проиграли «Буревестнику» 

Спорт 02.03.2025 07:10
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02.03.2025 07:10


Женский «Спартак-Волгоград» в 18-м туре Суперлиги по водному поло в Нижнем Новгороде дважды проиграл местному «Буревестнику» со счетом 11:20 и 5:19, сообщает V102.RU.

Напомним, перед гостевым вояжем красно-белые проиграли в четырех встречах подряд в спаренных поединках с «Евразией» и «Динамо-Уралочкой» и занимали седьмое место, а «Буревестник» шел в лидерах турнира и закономерно считался фаворитом двухматчевого противостояния с волгоградками. 

Стартовый период первой игры остался за нижегородским клубом, игроки которого четырежды поразили ворота «Спартака». Гостевой коллектив ответил лишь одним попаданием в исполнении Полины Кириленко. Во второй четверти хозяйки бассейна развили преимущество и забросили шесть мячей подряд. Только в самой концовке восьмиминутки голевую засуху прервала капитан волгоградской команды Анастасия Федотова. По итогам первой половины поединка «Буревестник» практически гарантировал победу - 10:2. 

В третьем игровом отрезке сценарий встречи не изменился. Нижегородские ватерполистки увеличили отрыв до 11 мячей. Стоит отметить, что заключительный период подопечные Александра Гайдукова провели достойно и выиграли восьмиминутку со счетом 6:4 благодаря хет-трику Федотовой, дублю Кириленко и реализации большинства в исполнении Александры Липиной. Однако очередное поражение «Спартака» оказалось в итоге внушительным - 11:20.

Начало повторного противостояния снова осталось за «Буревестником», который вырвался вперед - 2:0. Затем сократила отставание Анастасия Стерликова. Но еще до перерыва хозяйки восстановили преимущество  в «плюс два» - 3:1. На старте второй четверти Татьяна Метревели в контратаке отыграла один мяч, после чего нижегородские спортсменки устремились в атаку и отличились 11 раз подряд, продемонстрировав существенную разницу в классе на данный момент. К заключительному периоду вопрос о победителе был закрыт. При этом в составе красно-белых в последней восьмиминутке отличилась Федотова с пенальти и дважды поразила ворота Наталия Бронникова. Матч завершился сокрушительной победой «Буревестника» - 19:5.

Таким образом, «Спартак» после очередных неудач опустился на восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре Суперлиги волгоградская команда 7 и 8 марта в родном бассейне примет московский клуб «СКИФ-Восток». 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: V102.RU (архив)

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