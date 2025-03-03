Водитель «Лады» уцелел в жестком ДТП с грузовиком MAN на ул. Землячки





В Дзержинском районе Волгограда водитель автомобиля «Лада Гранта» чудом уцелел, врезавшись в припаркованный у обочины грузовик MAN. Дорожно-транспортное происшествие, сообщает ИА «Высота 102», произошло утром 3 марта на ул. Землячки.





Видеокадры с места происшествия опубликовали очевидцы в Telegram. На них видно, что отечественная легковушка получила сильные повреждения – у автомобиля практически снесена правая задняя часть кузова. При этом о состоянии участников ДТП в Сети не сообщалось.

По уточненным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, жесткое ДТП обошлось без пострадавших.

– Водитель легкового автомобиля свершил наезд на автомобиль MAN с полуприцепом. Помощь медиков не потребовалась, – сообщили в региональном Главке.

Видео: Жесть Волгограда / t.me