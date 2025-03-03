Сегодня, 3 марта, в России вступил в силу обновленный перечень профессий для прохождения альтернативной службы, утвержденный Министерством труда. Как сообщает «Парламентская газета», вместо 238 теперь в нем 266 наименований профессий.
К прежнему списку добавились:
- машинист по стирке и уборке спецодежды,
- оператор видеозаписи,
- охотник промысловый,
- подсобный рабочий на лесозаготовках,
- почтальон,
- пробоотборщик,
- рыбовод,
- садовод,
- сборщик обуви,
- стропальщик,
- даже швея.
Есть и выбывшие из списка альтернативные службе профессии. Это, например, сборщик свинцовых аккумуляторов и батарей, архивист.
По-прежнему незыблемыми остаются две причины для прохождения альтернативной службы. Это вероисповедание, а также принадлежность призывника к коренному малочисленному народу.