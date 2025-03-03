Федеральные новости

Швеи, садо- и рыбоводы: вступил в силу новый список профессий для альтернативной службы

Федеральные новости 03.03.2025 19:35
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03.03.2025 19:35


Сегодня, 3 марта, в России вступил в силу обновленный перечень профессий для прохождения альтернативной службы, утвержденный Министерством труда. Как сообщает «Парламентская газета», вместо 238 теперь в нем 266 наименований профессий.  

К прежнему списку добавились: 

  • машинист по стирке и уборке спецодежды, 
  • оператор видеозаписи, 
  • охотник промысловый, 
  • подсобный рабочий на лесозаготовках, 
  • почтальон, 
  • пробоотборщик, 
  • рыбовод, 
  • садовод, 
  • сборщик обуви, 
  • стропальщик,
  • даже швея. 
– Часть специальностей расширили и конкретизировали. Если раньше, например, «призывники» могли устроиться только на электромонтера по обслуживанию электроустановок и электрооборудования, то теперь к этому списку добавились электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования, – уточняет «Парламентская газета».  – Должности служащих тоже претерпели изменения. Если в старом перечне их было 148, то в новом — уже 157. Так, добавилась должность агента по снабжению, библиотекаря, врача по спортивной медицине, гидрометеонаблюдателя и главного тренера.

Есть и выбывшие из списка альтернативные службе профессии. Это, например, сборщик свинцовых аккумуляторов и батарей, архивист.

По-прежнему незыблемыми остаются две причины для прохождения альтернативной службы. Это вероисповедание, а также принадлежность призывника к коренному малочисленному народу. 

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