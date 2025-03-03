В Советском районе Волгограда «УАЗ» сбил на переходе 50-летнюю женщину





В Волгограде сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого тяжелые травмы получила 50-летняя женщина. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадавшая переходила дорогу на ул. Электролесовской в Советском районе, когда ее сбил автомобиль «УАЗ Патриот».

По уточненным данным полиции, ДТП произошло 3 марта около 12.00.

– 44-летний водитель, управляя автомашиной «УАЗ Патриот», напротив дома №55 по ул. Электролесовская совершил наезд на женщину 1974 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, – сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. – В результате ДТП переход с различными травмами доставлена в больницу.

В настоящее время полиция работает на месте происшествия.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области