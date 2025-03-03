В Волгограде прошло очередное ток-шоу «Горячее мнение», посвященное вопросам школьного питания. Одним из ключевых моментов мероприятия стало выступление учредителя оператора питания ООО «Виво Маркет» Арины Шейгеревич.

— Я хотела бы поблагодарить всех присутствующих за то, что мы с вами уже встречались в прошлом году и то, что вы снова нашли время и пришли на сегодняшнюю встречу, — сказала в своем приветственном слове Арина Шейгеревич. — То, что тогда было сказано вами, мы услышали и постарались реализовать в максимальном объеме. И то, как тогда проявили инициативу и школа, и ученики, и родители, и насколько была вовлечена администрация — это просто замечательно. Благодаря нашим совместным усилиям мы смогли решить множество важных вопросов. Спасибо всем за такую активную работу!

Встреча состоялась в МОУ «Гимназия №11 Дзержинского района Волгограда» и собрала родителей и экспертов для обсуждения актуальных вопросов организации питания школьников.

Организаторами встречи выступили оператор питания ООО «Виво Маркет», общественная организация ООО «ПСПиОН» при поддержке департамента образования по Волгоградской области. В формате открытого диалога родители, дети и приглашенные спикеры обсудили актуальные вопросы, касающиеся питания в школах Волгограда, а также рассмотрели предложения по улучшению данной услуги.

В роли спикеров мероприятия выступили: учредитель компании «Виво» Арина Шейгеревич, заместитель руководителя Ассоциации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения» Алла Порхун, а также заведующая профилактическим отделением ГУЗ «Детская клиническая поликлиника №31» Мария Юркевич.

Арина Шейгеревич развеяла миф о том, что для школьного питания закупается только дешевое сырье. Она подчеркнула, что вся продукция, используемая для организации школьного питания, обязана строго соответствовать установленным санитарным правилам и нормам (СанПин). Она проходит тщательные проверки на наличие вредных примесей, бактерий, токсинов и других потенциально опасных веществ. Закупка продукции для школьного питания основывается на критериях качества и соответствия санитарным нормам, а не на цене. В связи с этим использование дешевого сырья просто невозможно.

Также в мероприятии приняла участие начальник территориального управления Дзержинского района департамента по образованию администрации Волгограда Ирина Викторовна Мукашева, которая поблагодарила всех участников за активную социальную позицию и за поднятие вопроса здорового питания на столь высоком уровне. Она подчеркнула значимость проведения таких обсуждений не только на уровне руководителей образовательных учреждений, но и среди широкой школьной общественности.

В своем выступлении заведующая профилактическим отделением ГУЗ «Детская клиническая поликлиника №31» Мария Юркевич отметила увеличение числа случаев ОРВИ среди школьников. И если у ребенка возникает рвота или боли в животе, важно проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить, связаны ли эти симптомы с неправильным питанием или являются первыми признаками вирусных либо хронических болезней.

Особое внимание было уделено замечаниям школьников о необходимости создания индивидуального меню для детей с проблемами ЖКТ и возможным путям решения этой ситуации. Участники обсудили важность создания комфортной атмосферы в школьных столовых, которая способствует лучшему восприятию еды детьми. Школьники и родители активно участвовали в обсуждении, задавая вопросы и делясь своими наблюдениями. В ходе встречи прозвучали как критические замечания, так и слова благодарности за улучшение качества питания в школах.

— Такие мероприятия важны для того, чтобы родители и дети могли открыто обсудить свои опасения и предложения по улучшению системы школьного питания, — поделилась впечатлениями Людмила Кушманова, председатель совета многодетных родителей Дзержинского района г. Волгограда. — Было полезно услышать мнения экспертов и задать свои вопросы напрямую. Я рада, что компания «Виво Маркет» заботится о качестве питания и прислушивается к мнению родителей. Такие встречи помогают наладить конструктивный диалог и делают систему школьного питания более прозрачной.

Формат ток-шоу оказался востребованным и получил положительные отзывы участников. Организаторы планируют продолжать проведение подобных встреч, чтобы обеспечивать прозрачность и открытость в вопросах школьного питания, а также улучшать качество предоставляемых услуг.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

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