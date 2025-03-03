В Советском районе Волгограда снесут гаражи по 38 адресам





В Волгограде с началом весны муниципалитет вновь готовится предпринять попытку изжить гаражи с городских улиц. Как сообщает ИА «Высота 102», власти планируют демонтировать несколько десятков неузаконенных нестационарных объектов, находящихся в Советском районе.

В список адресов вошли 38 территорий по адресам: ул. Мостового, д.1; ул. Василевского, д.32; пересечение ул. Волнистой и пер. Коневского; ул. Солнечникова, д.23; ул. Бульварная, д.30; северо-восточнее ул. Курочкина, д.32; ул. Криворожская, д.2А; ул. Федора Крюкова, д.31; восточнее ЗУ № 23 по пер. Балакирева между ул. Мамина Сибиряка, д.27 и д.28, ул. Мушкетова; (с. Песчанка) по ул. им. Шолохова, д.8 и д.10; ул. Юрьевская, д.4; ул. 35-я Гвардейская, д.261; ул. Портовская, д.13г; ул. Лямина, д.27, д.29; ул. Электролесовская (территория бывшего СНТ «Электронмаш»); ул. Тулака, д.10-1; ул. Ярославская, д.8а; ул. Краснопресненская, д.11; напротив ул. Кабардинской, д.60-1; ул. Армянская, д.4; ул. Девятая, д.1г; северо-западнее ЗУ по ул. Портовской, д.17б; ул. Лебедева-Кумача, д.107; севернее ЗУ № 34:34:060043:37.

Демонтировать объекты предстоит частной компании, прошедшей конкурсный отбор. По условиям госконтракта, юридическому лицу предстоит описать всё подлежащее перемещению имущество, после чего принять на ответственное хранение в течение месяца. В этот срок власти должны решить, собираются ли они признать своё право собственности на данные предметы.

Отметим, на снос гаражей из бюджета выделено 2,6 млн рублей. Работы должны быть произведены до конца июня 2025 года. Исполнителя отберут по итогу электронного аукциона в течение двух ближайших недель. Ранее редакция сообщала о жалобах жителей областного центра, которые лишились после сноса гаражей автомобилей и другого хранящегося в них имущества.

Фото из архива ИА «Высота 102»